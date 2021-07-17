Ограничение движения связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года.

В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину.

Об этом сообщает государственная администрация дорог Республики Молдовы.

Читайте такжеНа Кольцевой дороге в Киеве частично ограничат движение: названы сроки

Ограничение движения связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года.

Таким образом, с 19 июля на год перекроют движение на магистрали M1, начинающейся от границы с Румынией, и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары, и заканчивающейся на границе с Украиной.

В связи с этим движение перенаправят по трассам R4 R6 — Гояны — Криуляны — M1 и G72 R6 — Браниште — Криуляны.

Что делать водителям

Водителей, пересекающих трассу M1, просят принимать во внимание временные дорожные знаки и объезжать ремонтируемый участок дороги.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева