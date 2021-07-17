В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину.
Об этом сообщает государственная администрация дорог Республики Молдовы.
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Ограничение движения связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года.
Таким образом, с 19 июля на год перекроют движение на магистрали M1, начинающейся от границы с Румынией, и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары, и заканчивающейся на границе с Украиной.
В связи с этим движение перенаправят по трассам R4 R6 — Гояны — Криуляны — M1 и G72 R6 — Браниште — Криуляны.
Что делать водителям
Водителей, пересекающих трассу M1, просят принимать во внимание временные дорожные знаки и объезжать ремонтируемый участок дороги.
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