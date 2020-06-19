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В Киеве из-за "минирования" закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого"

14:55, 19 июня 2020
Транспорт
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Станция "Площадь Льва Толстого" / wikipedia.org

Об этом сообщается в группе Kyiv Metro в Twitter.

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Отмечается, что станцию и пересадку закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.

Как сообщал УНИАН, 1 июня правоохранители задержали мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

При его задержании полицейские использовали штурмовую собаку и открыли огонь в воздух.

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