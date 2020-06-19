В Киеве из-за "минирования" закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого"
14:55, 19 июня 2020Транспорт
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Станцию и пересадку закрыли на вход и выход.
Станция "Площадь Льва Толстого" / wikipedia.org
В Киеве временно закрыли станцию метро «Площадь Льва Толстого».
Об этом сообщается в группе Kyiv Metro в Twitter.
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Отмечается, что станцию и пересадку закрыли на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании.
Как сообщал УНИАН, 1 июня правоохранители задержали мужчину, который сообщил, что имеет взрывчатку и угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
При его задержании полицейские использовали штурмовую собаку и открыли огонь в воздух.
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