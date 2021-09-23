В августе горсовет поддержал решение о создании более 200 новых парковочных площадок по всему городу на 21 тыс. машиномест.

В Киеве участники АТО и ООС, а также члены семей погибших лиц, которые имели статус участников боевых действий, будут иметь льготы при пользовании местами для парковки.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержал сегодня на заседании Киевсовета 81 депутат из 99 зарегистрированных в зале.

Соответствующие изменения внесены в решение Киевсовета от 25 декабря 2008 г., которым утверждены Правила благоустройства города и перечень лиц, которым предоставляются льготы.

По словам депутата Киевсовета, члена Постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Порайко, киевляне, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, Операции Объединенных сил, члены семей погибших будут иметь право на бесплатную парковку в городе.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа Киевсовет поддержал решение о создании более 200 новых парковочных площадок по всему городу на 21 тыс. машиномест.

Ожидается, что поступления за парковку в городской бюджет ежегодно составят 46 млн грн.

С 1 июля тарифы за парковку в центре Киева выросли более чем втрое: так, в I зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составляет 35 грн/час., во II зоне, на прилегающих к центру территориях, - 25 грн/час. В "спальных" районах города стоимость парковки – 5 грн/час.

Автор: Инна Андалицкая