Также в субботу движение будет ограничено на пересечении ул. Ильенко и Ромоданова.

В Киеве с 22:00 9 апреля до 05:00 12 апреля на Южном мосту частично ограничат движение.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

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В частности, на Южном мосту в указанное время будут проводить ремонт деформационных швов. "Старые деформационные швы не выдерживают современной нагрузки и выходят из строя. Поэтому на сооружении выполнят противоаварийные работы на части швов. Работы будут продолжаться в направлении левого берега", - отметили в пресс-службе.

Также 11 апреля с 09:00 до 17:00 ограничат движение транспорта на пересечении улиц Ильенко и Ромоданова в Шевченковском районе. Отмечается, что на этом участке запланировано отремонтировать асфальтовое покрытие. "В воскресенье будут обустраивать верхний слой асфальта. Работы по подготовке участка уже выполнены", - добавили в КГГА.

Ремонт Кольцевой дороги

В Киеве с 10 апреля по 30 июня в связи с проведением капитального ремонта частично ограничат движение транспорта на Кольцевой дороге.

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Автор: Наталья Ничишина