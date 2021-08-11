На мосту начинается средний ремонт покрытия.

В Киеве на Северном мосту с 21:00 13 августа до 30 августа частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

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"На Северном мосту начинается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать в направлении левого берега. Ремонт начнут в ночь на субботу", - говорится в сообщении.

Во время работ движение будет частично ограничено.

Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства.

Ограничение движения в Киеве в День Независимости

В Киеве предусмотрены масштабные ограничения движения транспорта во время проведения 18, 20 и 22 августа репетиций парада войск ко Дню Независимости, и во время проведения торжественных мероприятий 24 августа.

Автор: Татьяна Герасименко