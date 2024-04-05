В метрополитене объяснили, что часть станций перешла в режим укрытия.

В Киеве во время воздушной тревоги вечером 5 апреля поезда прекратили высадку пассажиров на станции метро "Зверинецкая" - она работала как укрытие. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Обращается внимание, что во время воздушной тревоги поезда метро не курсируют по наземным участкам. Так что с объявлением воздушной угрозы в столичной подземке было изменено курсирование поездов. В частности, по красной линии они двигались от станции "Академгородок" до станции "Театральная"; по зеленой линии - от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Станции метро "Арсенальная", "Крещатик", "Славутич" и "Выдубичи" работают в режиме укрытия, пока действует режим воздушной тревоги.

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В то же время через несколько минут метрополитен информировал, что из-за переполнения на платформе станции метро "Зверинецкая" высадка пассажиров осуществляется на станции "Печерская". В метрополитене отметили, что поезда синей линии метро курсируют в обычном режиме.

Позже появилось сообщение, что работа метро возобновилась в обычном режиме.

Ситуация с харьковским метро

Как писал УНИАН, в результате массированного российского обстрела объектов энергетики 22 марта Харьков временно был обесточен. Из-за разрушения электросетей прекратил работу городской метрополитен и наземный электротранспорт.

За несколько дней работу харьковского метрополитена удалось восстановить, но россияне продолжают обстрелы, что вызывает новые проблемы со светом и новые перебои в работе харьковского метрополитена.

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