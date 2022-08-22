Метро в эти дни будет работать также только до 21:00.

С сегодняшнего дня и до 24 августа включительно наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать с 06:00 до 21:00.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

В КГГА напомнили, что столичный метрополитен в эти дни работает для перевозок пассажиров также с 06:00 до 21:00.

"Городская власть призывает киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу!"- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Киевский метрополитен сообщил, что с 21 по 24 августа будет работать для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00.

21 августа советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Россия попытается увеличить количество обстрелов на День Независимости 23-24 августа.

Сегодня, 22 августа, в Киевской городской военной администрации напомнили о запрете проводить в Киеве массовые мероприятия с 22 до 25 августа. Речь идет о массовых мероприятиях, мирных собраниях, митингах и других мероприятиях, связанных с большим скоплением людей.

Вас также могут заинтересовать новости: