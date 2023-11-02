Синоптики предупреждают о сильном ветре.

На пятницу, 3 ноября, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, на западе страны ожидается сильный ветер.

"3 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, І уровень опасности, объявлен в таких областях:

Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода в Украине 3 ноября - прогноз

Об усилении ветра в западных областях Украины предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, на остальной территории ветер будет более умеренным, однако порой порывистым.

Также она прогнозирует дожди на юге Украины, кроме Одесской областях, а также на Востоке, в Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Теплее всего, по ее данным, будет в западных областях, +14...+19 градусов, а вот полоса Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Днепр-Кропивницкий вплоть до Запорожья попадет в холодный воздух. Днем в указанных областях ожидается день не выше +9...+11 градусов.

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