Поезд "Киев – Ясиня" также будет делать остановки в Яремче, Татарове-Буковель и Ворохте.

"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением "Киев – Ясиня" (Закарпатская область) с 5 августа 2022 года.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Поезд будет отправляться из Киева ежедневно в 15:02 и прибывать на станцию Ясиня в 07:11. Обратно, со станции Ясиня, поезд будет отправляться в 17:17 и прибывать в Киев в 09:52", – проинформировали в "Укрзализныце".

Кроме того, поезд будет делать остановки в Виннице, Тернополе, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове-Буковель, Ворохте и еще нескольких населенных пунктах.

Отмечается, что билеты уже доступны в кассах вокзалов и онлайн.

Отметим, поселок городского типа Ясиня расположен в Раховском районе Закарпатской области у подножия горных массивов Черногоры и Свидовца. На территории этого поселка активно развивается туристическая инфраструктура, ведь отсюда довольно удобно добираться до курортов Драгобрат и Буковель.

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