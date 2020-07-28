Кабмин утвердил финплан «Укрзализныци» на 2020 год

На период действия карантина Кабмин ограничил расходы на оплату труда председателя и членов правления компании, а также вознаграждение председателя и членов наблюдательного совета до 47 230 гривен на одного человека...

Кабинет министров Украины утвердил консолидированный финансовый план Публичного акционерного общества "Укрзализныця" на текущий год.

Об этом сообщается на правительственном портале.

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Не более 47 тысяч гривень на человека

Устанавливается, что на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, и до завершения месяца, в котором отменяется карантин, расходы на оплату труда председателя и членов правления, а также вознаграждение председателя и членов наблюдательного совета не могут превышать 47 230 гривен (на одного человека).

«После отмены карантина расходы на оплату вознаграждения председателя и членов наблюдательного совета не могут превышать максимально допустимого размера, определенного Порядком определения условий оплаты услуг и компенсации расходов членов наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 4 июля 2017 №668», - говорится в сообщении.

Выплата дивидендов

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством инфраструктуры законопроект об отсрочке по выплате дивидендов «Укрзализныцей».

Объемы перевозок

«Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Хронология событий

«Укрзализныця» в апреле-мае 2020 года начала катастрофически терять доходы от грузовых перевозок. Доходы от перевозок грузов в мае упали на треть, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом погрузка в мае была выше чем месяцем ранее.

15 апреля 2020 года Кабмин уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления «Укрзализныци». На должность и.о. председателя правления УЗ назначили Ивана Юрика.

В июне 2020 года Наблюдательный совет "Укрзализныци" отстранил от выполнения полномочий и. о. члена правления, ответственного за грузовые перевозки, Романа Веприцкого.

3 июля 2020 года Кабинет министров Украины внес изменения в состав правления АО «Укрзализныця», назначив Ивана Синякова и.о. члена правления.

28 июля 2020 года в СМИ появилась информация о том, что на должность главы "Укрзализныци" претендуют шесть человек - четыре украинца и два иностранца. По предварительным прогнозам, правительство может назначить нового руководителя УЗ через две-три недели. Список кандидатов выглядит следующим образом: Якуб Карновски, Петр Чернышев, Иван Юрик, Владимир Владимиров, Владимир Жмак, Александр Перцовский.

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