Из-за обледенения контактной сети на Львовской железной дороге восемь поездов курсируют с опозданием.

Сегодня, 6 апреля, восемь поездов "Укрзализныци" прибудут с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий, которые наблюдаются в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram. Отмечается, что 8 поездов догоняют опоздание в 30 мин и более. Список задержек:

№715/716 Перемышль-Киев(+ 2 ч 17 мин);

№ 113/114 Харьков-Львов (+1 ч 55 мин);

№55/56 Киев-Пас. - Ивано-Франковск (+45 мин);

№129/130 Ворохта - Кременчуг (+39 мин);

№ 149/150 Черновцы - Полтава-Южная. (+39 мин);

№59/60 Киев-Пас. - Чоп(+ 34 мин);

№ 5/6 Запорожье-Ясиня(+ 32 мин);

№49/50 Киев-Пас. - Трускавец (+30 мин).

"Если вы сейчас на борту опаздывающего поезда и имеете впереди пересадку, пожалуйста, оповестите нашего проводника, стюарда или горячую линию 0800503111, чтобы мы могли найти решение заблаговременно", - добавили в компании.

"УЗ" назначила дополнительные поезда на праздники и Пасху

Напомним, что в связи с приближением майских праздников и Пасхи, которую в этом году украинцы празднуют 16 апреля, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда. Билеты на них уже доступны к покупке "онлайн" и непосредственно в кассах перевозчика.

Дополнительное курсирование поезда касается направлений - Киев, Одесса, Львов, Кривой Рог, Днепр, Ковель и Харьков.

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