Подсчеты показывают, что годовой налог увеличится до 36 тысяч гривен / Иллюстрация REUTERS

В Украине с 2021 года могут резко увеличить налог на покупку легковых автомобилей.

Об этом сообщает Первый Деловой.

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Отмечается, что депутаты от парламентского большинства подготовили законопроект об изменении налоговой ставки на легковые авто.

Сейчас украинцы платят налог за машины стоимостью 2,25 млн гривен — 375 минимальных зарплат. По подсчетам, это составляет 25 тысяч гривен в год. Кроме этого, налог за авто старше 5 лет не берется.

По новому документу, налогообложение автомобилей усиливается. В случае принятия закона придется платить за авто стоимостью в 200 минимальных зарплат (1,2 млн грн) и в возрасте до 8 лет.

Подсчеты показывают, что годовой налог увеличится до 36 тысяч гривен. Депутаты считают, что это компенсация за ликвидацию акциза за растаможку авто.

Новые правила и штрафы

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Автор: УНИАН