При этом, по словам министра, французская сторона идет навстречу и движется в сторону локализации.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что контракт с французским концерном Alstom на поставку "Укрзализныце" 130 электролокомотивов подпишут до конца этого года.

Об этом он сказал во время форума "Большая стройка: новая железная дорога".

"У нас уже есть постановление правительства, подписано межправительственное соглашение. Мы движемся в сторону подписания реального контракта. Я уверен: до конца этого года он будет подписан", - сказал министр.

При этом, по словам Кубракова, французская сторона идет навстречу и движется в сторону локализации.

Читайте такжеDeutsche Bahn займется пассажирскими перевозками в Украине с 2022 годаПокупка французских электровозов: что известно

В рамках ратифицированного Верховной Радой рамочного соглашения "Укрзализныця" приобретет у французской компании Alstom 130 грузовых электровозов, общая сумма контракта – 882,5 млн евро.

При этом концерн Alstom готов повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35%.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

Автор: Богдан Слуцкий