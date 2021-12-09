Министерство инфраструктуры аннулировало два устаревших приказа о внутреннем водном транспорте.

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) аннулировало устаревшие приказы Министерства транспорта о внутреннем водном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

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Отмечается, что с 1 января 2022 года утрачивают силу приказы "Об утверждении Положения о сборе за регистрацию судов в Государственном судовом реестре Украины и Судовой книге Украины" от 28 марта 1993 года и "Об утверждении Порядка выдачи одноразовых временных разрешений на заход в речные порты Украины судам под флагами государств, с которыми не заключены международные договоры о судоходстве на внутренних водных путях" от 9 ноября 2012 года.

"Цель таких изменений в нормативно-правовой базе – приведения ведомственных актов в соответствие с актами высшей юридической силы, в частности Законом Украины "О внутреннем водном транспорте", который вступает в силу с 1 января 2022 года",- говорится в сообщении.

Таким образом, вводится упрощение и дерегуляция процедуры захода иностранных судов в речные порты Украины.

Закон о водном транспорте:

3 декабря 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте", который регулирует правоотношения в этой области.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что реализация закона "О внутреннем водном транспорте" позволит увеличить объемы речных перевозок более чем в 3,5 раза - до 35-40 млн тонн в год.

Автор: Герасименко Валентина