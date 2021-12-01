Согласно концессионному договору, QTerminals Olvia инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн.

Сегодня, 1 декабря, имущество государственного предприятия "Стивидорная компания "Ольвия" и соответствующее имущество государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" передано в концессию QTerminals Olvia, что входит в Группу QTerminals.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, порт передан в рамках государственно-частного партнерства на 35 лет.

Читайте такжеНовый министр инфраструктуры продолжит передачу портов в концессию

В соответствии с Концессионным договором, QTerminals Olvia инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн.

"Соглашением предусмотрено сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на 6 лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту именно украинских граждан. Отдельный пункт соглашения - это разрешение инфраструктурных проблем города Николаев. Так, за средства инвестора планируется строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что такое государственно-частное партнерство - это не только о развитии конкретного порта, но и региона в целом.

"Это новые рабочие места, новая инфраструктура, рост экспортного потенциала украинского бизнеса и, как следствие, повышение конкурентоспособности Украины на международных торговых площадках", - сказал Кубраков.

Сообщается, что QTerminals Olvia начнет управлять портовыми активами, переданными в концессию, со 2 декабря 2021 года.

QTerminals и порт "Ольвия":

QTerminals - катарский портовый оператор. Компания предоставляет услуги по перевозке контейнерных и генеральных грузов, Ro-RO перевозок, а также транспортировке скота. QTerminals отвечает за обеспечение импорта и экспорта Катара, за его морские торговые потоки и стимулирование экономического роста на местном и региональном уровнях.

Специализированный морской порт "Ольвия" был основан в 1992 году на базе третьего грузового района Николаевского морского торгового порта. Порт расположен на левом берегу Бугского лимана. Территория порта составляет 178,8 га, а длина причальной линии - 1,81 км.

В августе 2020 года Министерство инфраструктуры подписало договор о передаче компании из Катара QTerminals в концессию Николаевского специализированного морского порта "Ольвия".

Согласно договору, на первом этапе компания-концессионер инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн в течение 5 лет. За все время концессии, а это 35 лет, будет привлечено до 17,3 млрд грн прямых инвестиций.

Автор: Герасименко Валентина