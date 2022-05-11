Украина и Польша договорились о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок и добились значительного прогресса в либерализации автоперевозок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по результатам переговоров с министром инфраструктуры и развития Польши Анджеем Адамчиком, состоявшихся на украинско-польской границе.

"В условиях блокады украинских портов Польша стала стратегически важным партнером Украины в вопросе экспорта украинской агропромышленной продукции и перевозки необходимой военной и гуманитарной помощи из-за рубежа. Именно поэтому нам очень важно избавиться от лишней бюрократии и инфраструктурных преград, снижающих скорость и качество логистики", - сказал Кубраков.

Кроме вопроса улучшения логистических возможностей на границе, министры обсудили необходимость продолжения совместной работы над усилением транспортной изоляции России и Беларуси.

"У нас есть общее понимание того, что таким образом Россия потеряет финансовые ресурсы для продолжения войны", - подчеркнул Кубраков.

Во встрече двух министров также участвовали представители украинской и польской железных дорог, а также посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Напомним, первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко ранее заявила, что Польша может выступить крупным транзитером горючего для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно.