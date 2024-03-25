Речь идет об улице Бойчука.

Из-за обстрела российскими оккупантами Киева временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов и перекрыта улица.

В Telegram-канале Киевской городской государственной администрации сообщается об изменениях в работе троллейбусов.

Так, троллейбусы маршрута №15 курсируют от ст. м. "Дворец спорта" до остановки "Ботанический сад", а троллейбусы маршрута №38 курсируют от остановки "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" до остановки "Ботанический сад".

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В то же время в Telegram-канале Киевской городской военной администрации отмечается, что для ликвидации последствий ракетного удара по столице перекрыта улица Бойчука. В КГВА просят учитывать это при движении по городу.

Удар РФ по Киеву - что известно

Утром сегодня, 25 марта, в Киеве прогремела серия взрывов. В КГГА сообщили, что в столице работают силы противовоздушной обороны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть вызовы экстренных служб в нескольких районах столицы - Печерском, Соломенском и Днепровском. Также в КГГА подтвердили, что в Печерском районе, предварительно, повреждено многоэтажное нежилое здание. Известно уже о пяти пострадавших в Печерском районе Киева.

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что российские оккупанты нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Их уничтожили украинские защитники.

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