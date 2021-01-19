Model Y — это второй после Model 3 электромобиль Tesla, имеющий эксклюзивную версию для китайского рынка.

Американский автопроизводитель Tesla представил свой второй электромобиль, сделанный исключительно для китайского рынка. Собираться он будет на заводе в Шанхае.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Читайте такжеМаск хочет создать электромобиль для китайцев

«Поставки Model Y в Китай официально начались», — сообщила калифорнийская компания в соцсети Twitter.

Model Y — это второй после Model 3 электромобиль Tesla, имеющий эксклюзивную версию для китайского рынка.

Обе модели собираются на заводе Tesla Gigafactory стоимостью $2 млрд, который открылся в Шанхае два года назад.

"Народный" автомобиль от Tesla

10 января 2021 года стало известно о том, что Tesla обновила онлайн-конфигуратор электрокроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range. Модель стала более доступной альтернативой существующим версиям Long Range и Performance. Также компактный кроссовер теперь доступен в семиместной версии (за доплату в три тысячи долларов).

Китайский конкурент Tesla

11 января 2021 года китайский производитель электромобилей Nio, которого часто называют «китайской Tesla»‎ в рамках NIO Day 2020 представил новую модель — премиальный полностью электрический седан ET7 с впечатляющими характеристиками.

Tesla на китайском рынке

В январе 2021 года в СМИ появилась информация о том, что Илон Маск хочет создать электромобиль для китайцев.

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН