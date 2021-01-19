Американский автопроизводитель Tesla представил свой второй электромобиль, сделанный исключительно для китайского рынка. Собираться он будет на заводе в Шанхае.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Читайте такжеМаск хочет создать электромобиль для китайцев
«Поставки Model Y в Китай официально начались», — сообщила калифорнийская компания в соцсети Twitter.
Model Y — это второй после Model 3 электромобиль Tesla, имеющий эксклюзивную версию для китайского рынка.
Обе модели собираются на заводе Tesla Gigafactory стоимостью $2 млрд, который открылся в Шанхае два года назад.
"Народный" автомобиль от Tesla
10 января 2021 года стало известно о том, что Tesla обновила онлайн-конфигуратор электрокроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range. Модель стала более доступной альтернативой существующим версиям Long Range и Performance. Также компактный кроссовер теперь доступен в семиместной версии (за доплату в три тысячи долларов).
Китайский конкурент Tesla
11 января 2021 года китайский производитель электромобилей Nio, которого часто называют «китайской Tesla» в рамках NIO Day 2020 представил новую модель — премиальный полностью электрический седан ET7 с впечатляющими характеристиками.
Tesla на китайском рынке
В январе 2021 года в СМИ появилась информация о том, что Илон Маск хочет создать электромобиль для китайцев.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram