За несколько дней котировки выросли более чем на 20%.

В четверг, 19 ноября, стоимость акций Tesla поднялась до $508,61.

Об этом сообщает Reuters. Как пишет издание, это рекордный уровень для компании.

Читайте такжеTesla отзовет около 50 тысяч электромобилей

На закрытии торгов стоимость одной акции составляла $499,27 (рост на 2,6%). За последних три дня котировки выросли более чем на 20%. Рыночная капитализация компании выросла до $473,3 млрд.

Это связано с тем, что Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.

Включение Tesla в S&P 500 приведет к тому, что инвестиционные фонды, которые отслеживают этот индекс, должны будут продать акции компаний, уже входящих в индекс, на сумму около $51 миллиарда и потратить их на покупку акций Tesla, чтобы их портфели правильно отражали индекс.

Как менялась позиция в рейтинге

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН