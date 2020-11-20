В четверг, 19 ноября, стоимость акций Tesla поднялась до $508,61.
Об этом сообщает Reuters. Как пишет издание, это рекордный уровень для компании.
Читайте такжеTesla отзовет около 50 тысяч электромобилей
На закрытии торгов стоимость одной акции составляла $499,27 (рост на 2,6%). За последних три дня котировки выросли более чем на 20%. Рыночная капитализация компании выросла до $473,3 млрд.
Это связано с тем, что Tesla будет включена в индекс S&P 500 перед открытием торгов 21 декабря.
Включение Tesla в S&P 500 приведет к тому, что инвестиционные фонды, которые отслеживают этот индекс, должны будут продать акции компаний, уже входящих в индекс, на сумму около $51 миллиарда и потратить их на покупку акций Tesla, чтобы их портфели правильно отражали индекс.
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram