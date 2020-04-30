Министр инфраструктуры рассказал, когда УЗ вернется к вопросу сотрудничества с Deutsche Bahn

По его словам, вопрос сотрудничества «Укрзализныци» и Deutsche Bahn будет рассмотрен после утверждения нового финплана. Криклий отметил, что финансовый план «Укрзализныци» планируется рассмотреть в течение ближайших двух недель.

Вопрос о сотрудничестве «Укрзализныци» и одного из крупнейших железнодорожных операторов Европы немецкой компании Deutsche Bahn будет рассмотрен после утверждения нового финансового плана и оценки состояния «Укрзализныци» из-за карантина.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Вопрос о сотрудничестве будет рассмотрен после утверждения нового финплана и оценки состояния «Укрзализныци» из-за карантина», - сказал он.

При этом Криклий отметил, что финансовый план «Укрзализныци» планируется рассмотреть в течение ближайших двух недель.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля акционерная компания «Укрзализныця» с целью своего реформирования подписала меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn и его дочерней компанией DB Engineering & Consulting GmbH. Согласно меморандуму, на первом этапе предполагается предоставление консультационных услуг немецкой стороной по реформированию украинской компании.

Справка УНИАН. Deutsche Bahn AG - один из крупнейших железнодорожных операторов Европы. Ежегодно перевозит 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов. В структуру холдинга входит более 300 различных подразделений и отдельных предприятий. Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширение деятельности. Выручка Deutsche Bahn в 2018 году - 44 млрд евро, EBITDA – 4,7 млрд евро, прибыль - 542 млн евро.

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.