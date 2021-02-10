Временное ограничение будет действовать с 7:00, чтобы минимизировать пробки и обеспечить движение снегоуборочной техники.

С завтрашнего дня с 7:00 на период осложнения погодных условий будет действовать временное ограничение на въезд крупногабаритного транспорта в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"11-12 февраля синоптики прогнозируют сильный мокрый снег, метели и похолодание. Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт начнут пускать в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах. Просим водителей крупногабаритного транспорта учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты", - говорится в сообщении.

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Городские власти обращаются к водителям с просьбой не пользоваться личным автомобилем во время снегопада и при возможности отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. "Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - отметили в администрации.

Напомним, на 8 въездах в Киев развернуты пункты обогрева для водителей. Они оборудованы печками, обеспечены едой и чаем.

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Автор: Юлия Петриченко