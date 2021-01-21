Мининфраструктуры планирует внедрить проект строительства высокоскоростной железнодорожной линии со скоростью движения до 250 километров в час.

Министерство инфраструктуры планирует подготовить и внедрить проект высокоскоростного железнодорожного движения в Украине, на начальном этапе которого предусматривается строительство железнодорожной линии со скоростью движения до 250 км/ч.

Читайте такжеКабмин замахнулся на производство электрокаров в УкраинеОб этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Владислава Криклия по итогам его встречи с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне.

Также проект предусматривает строительство современной инфраструктуры для обслуживания железнодорожных экспрессов типа InterCity и контейнерных перевозок в направлении ЕС.

Отмечается, что ряд иностранных компаний уже проявили свою заинтересованность в этом проекте.

Что этому предшествовало

В феврале 2018 года тогдашний глава министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина планирует начать строительство тестовой площадки Hyperloop в Днепре.

По его словам, тогда вокруг этой идеи "удалось объединить много украинских и зарубежных компаний".

Уже после своей отставки Омелян объяснил, что делал громкие заявления о скором тестировании в Украине технологий передовой транспортной системы Hyperloop для того, чтобы "украинцы поверили в себя".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец