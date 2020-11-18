Соответствующий законопроект предполагает повышение штрафов за вождение в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект, предполагающий повышение штрафов за управление автомобилями в нетрезвом виде.

Речь идет о законопроекте №2695 - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета в режиме видеоконференции.

По словам народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, этим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и законы "О дорожном движении" и "О Национальной полиции".

К его второму чтению было подано 611 поправок, из которых 159 были учтены.

Говоря об изменениях в законопроекте ко второму чтению, Медяник отметил, что в Кодексе об административных правонарушениях предлагается изложить в новой редакции статью 130.

"В частности, повышены штрафы за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения", - пояснил он.

Также предлагается установить, что административные взыскания за правонарушение, предусмотренное статьей 130, может быть наложено в течение года со дня совершения, тогда как на сегодняшний день это только 3 месяца.

"Предлагается повысить размеры штрафов. В частности, статья 122 КУоАП - это превышение установленных ограничений скорости движения, статья 126 КУоАП - управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством", - добавил депутат.

Среди прочего, Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьей о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ими в состоянии опьянения.

Кроме того, этим законопроектом предлагается внести изменения в статью 35 закона "О Национальной полиции" относительно проведения профилактической остановки транспортных средств.

"Предлагается установить, что такие профилактические меры могут осуществляться в ночное время - с 22:00 до 08:00, а также в праздничные, нерабочие, выходные дни и в течение следующего дня после таких дней", - рассказал Медяник.

Этот вопрос вызвал длительные споры между депутатами. Однако, во время голосования за эту поправку члены комитета поддержали ее.

Перед голосованием председатель комитета, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский уточнил, что такую ​​профилактическую остановку предлагается осуществлять с целью осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции.

Другим голосованием члены комитета рекомендовали парламенту принять этот документ во втором чтении и в целом как закон с учетом предложений комитета.

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13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№2695).

Документом предлагается установить, что отдельные правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарств, снижающих внимание и скорость реакции, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.

Также предполагается ввести норму, согласно которой превышение скорости более чем на 50 км в час карается штрафом в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 тыс. 400 грн).

Кроме того, планируется установить, что требование о передаче документов для проверки не распространяется на водителей, которые получили удостоверения после 2013 года или могут предъявить электронное удостоверение и регистрацию на транспортное средство.

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Автор: Татьяна Поляковская