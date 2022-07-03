На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину ирландский лоукостер Ryanair заявил об отказе от политики дешевых билетов.
Об этом заявил глава Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Financial Times.
Цены на билеты лоукостера будут подняты с текущего среднего уровня в 40 евро до 50-60 евро. Ryanair будет повышать стоимость перелетов постепенно, и этот процесс займет до пяти лет.
"Я нахожу абсурдным, что каждый раз, когда я лечу в лондонский аэропорт Станстед, поездка на поезде в центр Лондона дороже, чем билет на самолет", – сказал О'Лири.
О'Лири отметил, что основной причиной роста стоимости билетов являются высокие цены на нефть и повышение экологических налогов.
В издании отмечают, что заявление О'Лири свидетельствует о резкой смене политики лоукостера.
Война в Украине и Ryanair:
Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии с головным офисом в Дублине. Член Европейской ассоциации дешевых авиакомпаний.
Ранее генеральный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири обещал, что Ryanair станет "первой авиакомпанией, которая вернется в Украину" после российского вторжения, когда это будет безопасно.
25 апреля 2022 года в Ryanair заявили, что авиакомпания планирует возобновить полеты из Украины осенью этого года.