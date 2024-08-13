Укрзализныця часто пытается решать свои проблемы за счет монопольного повышения тарифов для всей экономики Украины, пренебрегая собственной операционной эффективностью. Но раньше руководство Укрзализныци по крайней мере понимало базовые экономические вещи и основы бизнеса компании. Сейчас же оно демонстрирует вопиющую некомпетентность, и просто не желает сокращать свои расходы. Об этом написал генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) Владимир Гусак.

"Укрзализныця выдала пресс-релиз под просто удивительным названием "Увеличение объемов перевозок убыточных грузов негативно влияет на финансовый результат Укрзализныци". Там сообщается, что в компании зафиксированы убытки - несмотря на то, что в июле объемы перевозок росли. Выйти из прибыли в убытки при росте объемов перевозок (а затем и доходов) - это большое "достижение" менеджмента инфраструктурной компании", - указал эксперт.

Как одну из причин внезапной убыточности Укрзализныця приводит "увеличение объемов перевозок убыточных грузов (доходы от перевозок этих грузов не покрывают расходы на их организацию)". Но морской экспорт Украины - это дополнительные железнодорожные перевозки в порты, а еще налоги, заработная плата, валютные поступления и рабочие места. Кроме того, само утверждение является ошибочным, отметил Гусак.

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"Укрзализныця - инфраструктурная компания, и 75-80% ее расходов являются постоянными. Эти расходы не зависят от объемов перевозок и идут на содержание железнодорожного пути, станций, оборудования, зарплату. Переменные расходы в Укрзализныце сравнительно незначительны. При таком условии увеличение объемов перевозок дает рост прибыли, а не появление убытков. Это экономическая аксиома, и обратные утверждения от Укрзализныци свидетельствуют о вопиющей некомпетентности", - подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание еще на одно утверждение Укрзализныци, которое не соответствует действительности. В частности, на то, что сближение стоимости перевозки грузов разных тарифных классов необходимо, поскольку нет экономического обоснования существования большой разницы в стоимости перевозки грузов разных тарифных классов.

"Но это не так. Возьмем два груза, которые больше всего любит сравнивать менеджмент Укрзализныци - зерно и руду. Для перевозки руды по Украине и на экспорт используется 25 железнодорожных станций и 3 тыс. км магистральных железнодорожных путей. Для перевозки зерна - 15 тыс. км железнодорожных путей (в 5 раз больше) и примерно 500 железнодорожных станций (в 20 раз больше!). Соответственно, и расходы на обслуживание инфраструктуры для этих грузов будут отличаться в разы", - отметил эксперт.

В реальности основные причины финансовых проблем Укрзализныци совсем другие, говорит Гусак, и прежде всего это - низкие цены на железнодорожные пассажирские билеты, и убытки от пассажирских перевозок. Вторая же причина - постоянный рост расходов: в первом полугодии 2023 года общие расходы Укрзализныци составили 40 млрд грн, а в первом полугодии 2024 года - уже под 50 млрд грн.

"Показательно, что нынешний председатель правления АО "Укрзализныця" Лященко Е.А. имеет профильное экономическое образование и много лет работал именно финансовым директором на различных предприятиях. С его назначением были надежды на тщательный анализ финансового состояния Укрзализныци и улучшение операционной эффективности. Пока этого не произошло. Зато наблюдается нежелание менеджмента Укрзализныци контролировать и сокращать расходы", - резюмировал эксперт.