По словам Куюна, ситуацию обострило еще и то, что у крупных сетей не было стимула завозить топливо в Украину.

К концу мая в Украине изменят действующие на АЗС ограничения по продаже бензина в одни руки.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил эксперт рынка топлива Сергей Куюн.

"Скажем так: я не думаю, что мы полностью избавимся от ограничений, которые есть на заправках. Но они будут не так суровы, как сейчас — 10 л в одни руки. Надеюсь, к концу месяца это будет 20−30 л. То есть, существенно легче будет", - отметил эксперт.

По словам Куюна, ситуацию обострило еще и то, что у крупных сетей не было стимула завозить топливо в Украину.

"В апреле мы имели ситуацию, когда себестоимость импортного топлива, особенно того, которое завозится автотранспортом, была выше предельной цены, устанавливаемой правительством. То есть не было стимулов завозить топливо, особенно для небольших сетей", - отметил эксперт.

Дефицит бензина:

В Украине с конца апреля возник дефицит топлива на АЗС.

С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

29 апреля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что украинские АЗС перестанут продавать бензин в розницу.

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