Данное решение, в частности, продлевает до 31 декабря 2024 года льготы для украинских авиакомпаний, которые ввозят самолеты из других стран по договорам лизинга.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, продлевающий предоставление украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на самолеты отечественного производства до 1 января 2025 года.

За законопроект «О внесении изменений в раздел II «Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины «О развитии самолетостроительной промышленности» относительно поддержки самолетостроительной отрасли» (№5301) проголосовали 292 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Отмечается, что данное решение продлевает до 31 декабря 2024 года льготы по таможенному платежу и налогу на добавленную стоимость для украинских авиакомпаний, которые ввозят самолеты из других стран в Украину по договорам оперативного лизинга.

Действующим законодательством предусматривается, что такой период должен был закончиться 1 января 2021 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, украинское авиастроение на сегодняшний день неспособно обеспечить авиакомпании достаточным количеством самолетов, что и является причиной продления переходного периода.

Авиастроение и ввозная пошлина

В декабре 2020 года Кабинет министров освободил предприятия отрасли самолетостроения от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость.

В Минэкономразвития считают, что налоговые льготы позволят предприятиям на высвободившиеся средства внедрять новейшие технологии, увеличивать объемы производства, усиливать свою конкурентоспособность. В свою очередь, это также повлияет на сохранение и увеличение рабочих мест, выполнение государственных и международных заказов.

В июле 2020 года Кабинет министров поддержал распоряжение о продлении до 2030 года стратегии возрождения отечественного авиастроения, которая ранее была утверждена на период до 2022 года.

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Автор: Павел Степанец