Производство автотранспорта в Украине упало на четверть

В апреле на украинских заводах было произведено 59 единиц автотранспортной техники, что на 58% меньше, чем в апреле прошлого года.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-апреле 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 24% - до 1424 единиц.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно сообщению, за 4 месяца этого года было собрано 1238 легковых автомобилей, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производство грузовых автомобилей составило 12 единиц, что на 20% меньше результата годичной давности.

Автобусное производство в Украине в январе-апреле 2020 года сократилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составило 174 штуки.

В апреле на украинских заводах было произведено 59 единиц автотранспортной техники, что на 58% меньше, чем в апреле прошлого года.

Отмечается, что в прошлом месяце вся статистика по легковым авто вновь была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе "Еврокар".

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).