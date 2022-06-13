Из-за дефицита автомобили дорожают, при этом реальные доходы россиян падают, а кредитные программы сворачиваются.

Продажи авто в России сократились на 83% по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра экономической стратегии (ЦЭС) со ссылкой на старшего экономиста ЦЭС Юрия Гайдая.

"В мае в РФ продали 27 400 авто. Это еще на 2% меньше, чем в очень плохом апреле, и на 83% меньше, чем в прошлом мае. В пандемическом апреле 2020 года продажи были 170 тыс. авто. Даже в кризисном 1999-м - 80 тыс., втрое больше, чем сейчас", - сказал экономист.

По словам Гайдая, до войны РФ импортировала лишь 18% авто, весь средний класс и часть дешевого сегмента изготавливались на заводах западных брендов в РФ. Сейчас производство остановилось из-за разрывов цепочек поставок и выхода западных компаний из РФ.

Гайдай добавляет, что дилеры распродают запасы и последние оплаченные поставки и говорят больше ничего не ждать. По его словам, машины завозят поштучно, что могут, из Казахстана, Армении, Грузии.

"Но это, во-первых, дорого, а во вторых, в мире до сих пор не закончился дефицит автоэлектроники, на рынках есть строгие лимиты авто, и никто не будет увеличивать поставки в Казахстан и Грузию, когда в Европе есть неудовлетворенный спрос", - отметил Гайдай.

Экономист отмечает, что из-за такого дефицита автомобили в наличии дорожают, при этом реальные доходы россиян падают, а кредитные программы сворачиваются.

"Чем быстрее и обширнее будет эмбарго на российский экспорт, тем лучше нам. Потому что импортные санкции и обвал потребительского спроса загоняют РФ в эпоху застоя (и даже глубже), но медленно, слишком медленно, когда у нас идет кровавая война", - резюмировал Гайдай.

Напомним, что в России закрывают заводы из-за санкций.

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