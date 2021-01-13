В течение дня и в особенности завтра в столице ожидается выпадение снега, что может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

На дорогах Киева утром 13 января образовались незначительные пробки, обошлось практически без дорожно-транспортных происшествий. УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах. Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Некоторое затруднение движения есть на Южном мосту в сторону Левого берега, на остальных мостах – без особого потока автомобилей.

Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 13 января

Пробки зафиксированы на проспекте Победы – от метро Политехнический институт до метро Университет, на Воздухофлотском проспекте, проспекте Лобановского, а также на проспекте Академика Палладина. Большой поток автомобилей на улице Телиги в сторону метро Дорогожичей, а также на улице Гетьмана в сторону Караваевых дач. На въездах-выездах из Киева дорога свободна.

Традиционно в центре Киева загружены улица Набережно-Крещатицкая и Владимирский спуск, также затруднено движение в районе Бессарабского рынка.

Предположительно ситуация может ухудшиться под вечер, когда ожидается выпадение снега. В четверг, 14 января, в столице ожидаются обильные снегопады, что может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: Денис Прядко