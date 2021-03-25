По состоянию на утро четверга, 25 марта, ситуация с дорожным движением в Киеве немного осложнена.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Из-за ремонтных работ буквально стоит улица Борщаговская в районе Индустриального моста. Также движение практически замерли на улице Вадима Гетьмана в сторону Караваевых дач. На проспекте Победы пробка тянется от м. Житомирской до м. Берестейской. Также тянучка зафиксирована на бульваре Тараса Шевченко.
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Проблемы с трафиком зафиксированы на проспекте Валерия Лобановского и Голосеевском проспекте, из-за дорожно-транспортного происшествия стоит Большая кольцевая дорога в районе Жулян.
Традиционно в пробке стоит улица Набережно-Крещатицкая. Также из-за дорожных работа, которые продлятся аж до конца лета, стоит проспект Степана Бандеры.
Пробка в сторону центра образовалась на Пивденном мосту и мосту Патона.
Главные новости Украины и мира на утро 25 марта
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