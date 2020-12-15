Сегодня в центре Киева в течение дня наблюдались огромные пробки.

В центре Киева на бульваре Леси Украинки образовалась огромная пробка.

Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, во вторник вечером, 15 декабря, движение затруднено также на прилегающих к бульвару улицах.

Основная пробка собралась в направлении Бессарабской площади, она тянется от станции метро "Печерская". Также затруднено движение и в обратную сторону.

Помимо этого, улица Грушевского до сих пор перекрыта - там сегодня утром начиналась акция протеста предпринимателей, которая затем переместилась на Майдан Незалежности.

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Улица Крещатик, которая также была заблокирована из-за протестов, теперь открыта для проезда автомобилей, однако, в сторону Европейской площади наблюдается пробка.

Пробки также собрались перед Шулявским мостом и улице Саксаганского (от Тарасовской), Парковой дороге. Затруднения с движением есть на Голосеевском проспекте из-за ДТП, бульваре Дружбы Народов в сторону моста Патона.

Также, частично перекрыты Кловский спуск и улица Мечникова.

Напомним, сегодня, 15 декабря, в центре Киева образовались огромные пробки из-за протестной акции ФОПов на Майдане Незалежности и падения электроопор на отремонтированном Шулявском мосту.

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Автор: УНИАН