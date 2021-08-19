Авиакомпания ведет переговоры о покупке необходимого IT-решения.

До конца 2021 года украинский лоукостер Bees Airline запустит онлайн-регистрацию на рейсы.

Об этом заявил коммерческий директор авиаперевозчика Александр Джиджора, сообщает Аvianews.com.

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Авиакомпания ведет переговоры о покупке необходимого IT-решения, которое сделает возможным новую услугу.

Предполагается, что сразу после запуска онлайн-регистрации обычная регистрация на стойке в аэропорту останется бесплатной. При этом в режиме дистанционной регистрации пассажир сможет бесплатно выбрать место в стандартном ряду за исключением первого ряда и аварийных рядов.

В дальнейшем Bees Airline рассматривает возможность введения платы за получение посадочного талона в аэропорту и выбора места во время онлайн-регистрации.

Однако новый сбор будет появляться постепенно, а не сразу после запуска дистанционной регистрации.

В авиакомпании отметили, что онлайн-регистрация удобна для путешественников, которые летят только с ручной кладью. Онлайн-регистрация даст пассажирам возможность дистанционно сгенерировать посадочный талон, а по прибытию в аэропорт не стоять в очереди, а сразу идти на контроль безопасности.

Bees Airline

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" (Жуляны) имени Сикорского.

Сейчас парк авиакомпании состоит из четырех среднемагистральных самолетов Boeing 737-800. Они рассчитаны на перевозку 189 пассажиров в одном салоне экономического класса.

Лоукостер специализируется на выполнении международных чартерных и регулярных рейсов из основной базы в аэропорту "Киев" (Жуляны), а также из Львова, Одессы, Херсона и Харькова.

Автор: Елена Коваленко