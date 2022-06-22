Новый поезд из Киева через несколько дней будет отправляться в 16:09, поделились в "Укрзализныце".

Государственное акционерное общество "Укрзализныця" с 24 июня назначает новый региональный поезд №788/787 сообщением Киев - Шостка.

Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Отправление из Киева - в 16:09, прибытие в Шостку - в 21:25. Поезд будет останавливаться на станциях Выдубичи, Дарница, Носовка, Нежин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевец и Терещенская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении из Шостки поезд будет отправляться с 25 июня ежедневно в 6:10 и прибывать в Киев в 11:26.

Билеты на этот поезд уже доступны онлайн на сайте и в чат-ботах "Укрзализныци".

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" с 13 июня назначила пять пар поездов, которые будут курсировать по маршруту Дарница (Киев) - Нежин (Черниговская область) и обратно. Первый поезд из Дарницы должен был отправляться в 7:49, а из Нежина - в 5:12.

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