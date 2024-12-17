Компании смогут выкупать и продавать авто без постановки их на учет в МВД и ТЦК.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9083, по которому совершенствуется порядок оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре МВД. Как сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, данное решение поддержали 270 народных депутатов.

"Он предлагает предоставить возможность субъектам хозяйствования, которые занимаются оптовой и розничной торговлей автотранспорта выкупать и реализовывать транспортные средства, как товар, без постановки их на учет в СЦ (сервисный центр - УНИАН) МВД и ТЦК", - отметил Железняк.

По словам председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, законопроект предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными авто.

Видео дня

"Чрезмерные и неэффективные бюрократические процедуры являются препятствием для работы белого рынка. Именно таким архаизмом является требование дополнительной регистрации авто на посредника с кучей ненужных справок", - отметил нардеп.

Он отметил, что это решение станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги.

Подержанные авто в Украине - что известно

В ноябре украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Средний возраст подержанных машин, которые в ноябре перешли на украинские номера, составляет 9 лет. Лидером регистраций, среди ввезенных подержанных автомобилей, тогда был Volkswagen Golf.

Вас также могут заинтересовать новости: