По словам митингующих, снижение акцизов позволит уменьшить цены на бензин до 18 гривень за литр.

Работники крупнейшего украинского нефтеперерабатывающего завода компании "Укртатнафта" проводят мирный митинг под стенами Верховной Рады с требованием принять законопроект, которым устанавливается единый акциз на топливо, что позволит уменьшить зависимость от поставок сжиженного газа из России.

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Как передает корреспондент УНИАН, митингующие держат плакаты и скандируют лозунги: "Без нас нет движения", "Украинцам дешевый отечественный бензин", "Акциз - это дешевый бензин", "Депутаты, спасите нефтеперерабатываюшую отрасль", "Прекратите финансировать агрессора".

Заместитель начальника юридического управления ПАО "Укртатнафта" Александр Козачук рассказал журналистам, что собрание трудового коллектива компании приняло решение провести мирную акцию. На митинг вышли около 200 работников Кременчугского нефтеперарабатывающего завода.

"Этой акцией мы хотим обратить внимание киевлян на акцизы. Мы просим учесть интересы не только украинцев, которые ездят на автогазе, но и тех, кто ездит на бензине. Если будет ниже акциз, то бензин будет стоить 18 гривен за литр, это разумная цена. Мы просим депутатов поддержать законопроект №4098. Поскольку он также обеспечит интересы национальной безопасности и энергетической независимости", - сказал он.

По словам Козачука, несмотря на постановление СНБО о не превышении 30% доли поставок энергоресурсов из одного источника, с каждым годом РФ увеличивает свою экспансию на рынок уже почти до 80%.

Соавтор законопроекта, народный депутат Юрий Мирошниченко рассказал УНИАН, что сейчас ситуация на отечественном НПЗ становится критической, ведь ранее на Кременчугском НПЗ работали больше 4 тыс. работников, а на сегодня уже меньше трех тысяч. С 2012 года объемы переработки нефтепродуктов в Украине уменьшились в два раза.

"В законопроекте очень простой механизм, мы выравниваем акцизный налог для всех: сжиженного газа, бензина и дизельного топлива - 139 евро за тонну. Конечно, есть газовое лобби, которое все будет делать, чтобы этот закон не принять. Но я думаю, что здравый смысл сработает и народные депутаты поддержат законопроект. Если он будет принят, бензин подешевеет приблизительно на 3 грн, думаю для каждого автомобилиста это существенно. Также будет около 5 млрд грн в государственный бюджет дополнительных поступлений", - сказал он.

Еще один соавтор законопроекта, народный депутат Алексей Мовчан отметил, что законопроект даст толчок для развития всей отрасли.

"Нефтеперарабатывающая отрасль все время подвергалась атакам лоббистов из России: они то покупали украинские заводы и резали их на металлолом, то манипулировали с акцизами. Вчера мы зарегистрировали законопроект, которым выровняем акциз - это даст перспективу развития Кременчугскому НПЗ и другим предприятиям", - сказал он.

Мовчан отметил, что законопроект касается не только одного завода, но и всей отрасли национальной экономики в целом. Авторами законопроекта являются около 17 народных депутатов. Если не принять законопроект и ничего не изменить, отечественная нефтепереработка придет в упадок и закроется, а люди потеряют работу, подчеркнул он.

"У нас нет морального права покупать российский газ, когда в Украине идет война в таком масштабном объеме. Мы обязаны поддерживать национального производителя. Если мы ничего не будем с этим делать, то будет перспектива закрытия последнего завода и падения всей нефтеперерабатывающей отрасли. Люди будут терять работу, и это около 75 тысяч украинцев", - добавил депутат.

Что этому предшествовало

16 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4098 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо", который позволит существенно снизить цены на бензин.

Документом снижаются акцизы для бензина с 213 евро за тонну до 139,5 евро, для дизеля – так и остается 139,5 евро за тонну, а для автомобильного газа с 52 евро за тонну повышается до 139,5 евро.

Эту законодательную инициативу поддерживают все отечественные нефтепереработчики, включая государственный Шебелинский НПЗ "Укргазвыдобування".

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-августе 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на треть - до 2,19 млрд долл. Поставки нефтепродуктов из России составили 839 млн долл. или 38,2% от расходов на импорт нефтепродуктов, из Беларуси – 712,5 млн долл. (32,5%), из Литвы – 268,8 млн долл. (12,3%).

Справка УНИАН.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 2 декабря 2019 года, до 1 июля 2020 Кабинет министров Украины должен был обеспечить проработку вопроса и принять решение о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок. Этого так и не произошло.

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Автор: Анна Бредихина