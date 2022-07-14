Ростислав Шурма также отметил, что проблема с наличием дизельного топлива в некоторых регионах уже урегулирована.

Ситуация на топливном рынке должно стабилизироваться в течение 3-4 недель.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины, который отвечает за экономический блок деятельности ОП, Ростислав Шурма сообщил во время информационного телемарафона.

"Ситуация действительно лучше. По дизелю в некоторых регионах она в принципе решена. Ситуация с бензином будет решена максимум в течение месяца. Мы ожидаем, что в течение 3-4 недель нет проблем с наличием нет проблем с очередями быть не должно", - заверил он.

В то же время он не исключил, что определенные перебои с горючим могут возникать в отдельных регионах.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля началась дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация несколько улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов был уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге (Полтавская обл.). Также россияне разбомбили около 20 нефтебаз.

До войны большие объемы горючего в Украину поставлялись из России и Беларуси.

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