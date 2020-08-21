Нового главу "Укрзализныци" назначат уже на следующей неделе - премьер

Ранее набсовет компании утвердил на эту должность кандидатуру Владимира Жмака.

Кабинет министров может назначить нового главу акционерной компании "Укрзализныця" уже на следующей неделе.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью, размещенном на сайте Кабинета министров.

"Человек сейчас проходит спецпроверку и думаю, что уже на следующей неделе будет назначен решением правительства", - сказал Шмыгаль.

Задачи нового главы "Укрзализныци"

По его словам, перед руководителем "Укрзализныци" будет стоять задача внутреннего реформирования, потому что коронакризис очень больно ударил по предприятию.

"Практически были остановлены пассажирские перевозки. При их убыточности они покрывали большую часть постоянных затрат предприятия. Но дальше существовать в такой запутанной бизнес-модели с пассажирскими и грузовыми перевозками, как сейчас, "Укрзализныця" не может. Нужно выделять направления и наводить там порядок, привлекая инвесторов и иностранный опыт", - отметил премьер.

Что этому предшествовало

14 августа наблюдательный совет "Укрзализныци" проголосовал за назначение Владимира Жмака главой правления.

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Автор: Дмитрий Шварц