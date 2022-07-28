Специалисты "Ощадбанка" проводят необходимые работы для устранения неисправности.

В киевском метрополитене по техническим причинам сервис оплаты банковскими картами на турникетах временно не работает.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на "Киевский метрополитен".

Согласно сообщению, специалисты "Ощадбанка" проводят необходимые работы для устранения неисправности.

Пассажиров метрополитена просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.

В КП "Киевский метрополитен" приносят извинения за неудобства.

Напомним, 28 июля возобновили работу вестибюли двух станций киевского метрополитена - вестибюль №2 станции "Академгородок" и вестибюль №1 станции "Дарница".

Как спрятаться в метро ночью

Метрополитен в Киеве круглосуточно выполняет функцию укрытия. Чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, необходимо нажать на звонок, который находится у входной группы дверей, и подождать постового полицейского. Пользоваться необходимо теми вестибюлями, которые работают и в дневное время.

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