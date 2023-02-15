Всего 16 февраля на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.

В Киеве возобновляют работу электротранспорта. В четверг, 16 февраля, на улицах столицы будут курсировать 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов.

"Столица постепенно восстанавливает работу электротранспорта. С 16 февраля в столице возобновляют работу 31 троллейбусный и 13 трамвайных маршрутов", – отметил киевский городской голова Виталий Кличко в Telegram.

По словам Кличко, в целом завтра на линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.

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Работа электротранспорта в Киеве

В Киеве с понедельника, 13 февраля, должны были снова запустить троллейбусы на одном из городских маршрутов. Речь идет о троллейбусах № 31, курсирующих от улицы Милославской до станции метро "Лукьяновская".

В конце января мэр Киева Виталий Кличко сообщил о запуск еще двух трамвайных маршрутов - на Троещине. Это трамваи №5, следующие по маршруту "ул. Сержа Лифаря - станция Троещина-2" и №28, которые курсируют по маршруту "ул. Милославская - станция метро "Лесная".

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