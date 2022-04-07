В столице снова будут работать ряд маршрутных такси.

В Киеве частные перевозчики возобновили работу на 11 транспортных маршрутах.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Так, возобновили работу маршруты №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

"При необходимости количество подвижного состава будет увеличиваться как на таких маршрутах, так и на общегородских маршрутах большой протяженности", - отметили в КГГА.

Напомним, войска России ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала враг атаковал военные объекты, а потом и мирное население и активистов, в частности, бомбил Киев.

По данным КГГА, в столице за 40 дней полномасштабного вторжения РФ погибли 89 мирных жителей, среди жертв есть четверо детей.

В начале апреля ситуация в Киеве улучшилась, стало больше транспорта. Местные власти призвали людей не спешить возвращаться в столицу.

Глава военной администрации Киева Николай Жирнов предупреждал, что есть высокая вероятность нанесения врагом ракетных ударов по элементам военной и гражданской инфраструктуры столицы.

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