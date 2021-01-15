Снегопад, который наблюдался в течение минувших суток во многих регионах страны, не повлиял на движение поездов.
Читайте такжеПоследствия снегопада: Киев сковали пробки перед выходными (карта)Об этом сообщила пресс-служба акционерной компании "Укрзализныця".
"Обильные снежные осадки, которые наблюдались в течение минувших суток во многих регионах страны, не повлияли на движение поездов. По состоянию на утро 15 января пассажирские поезда продолжают курсировать согласно графику движения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки уборкой снега на станциях, платформах и путях занимались почти 2,5 тысячи железнодорожников.
В частности, они очистили от снега 6,3 тысячи стрелочных переводов и более 600 пассажирских платформ.
"Укрзализныця" просит пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры, особенно в период сложных погодных условий.
Что этому предшествовало
- Сегодня в Украине ожидаются сильные снегопады и мороз. Температура ночью упадет до -21°С.
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