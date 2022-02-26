По официальным данным УЗ, на железнодорожном вокзале по состоянию на 21:30 находится около 5 тысяч человек.

Электроэнергия на железнодорожном вокзале Киева была выключена из-за опасной ситуации.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Укрзализныци Наталья Турчак.

"На вокзале выключили свет в целях безопасности", - сообщила Турчак. По ее словам, пассажиры железнодорожного вокзала частично эвакуированы в укрытие. "Наружное освещение выключено, внутреннее - на минимуме. В бункер спущены все женщины и дети, которые захотели", - добавила она. По официальным данным УЗ, на железнодорожном вокзале по состоянию на 21:30 находится около 5 тысяч человек. Поэтому все люди физически не могут поместиться в бункере.