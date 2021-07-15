Ремонт трассы Киев-Борисполь происходит впервые за 17 лет. Сейчас на объекте работают 164 единицы техники и более 150 работников.

В ближайшие выходные откроется после ремонта правый проезд по маршруту Киев-Борисполь, который восстанавливают по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в Facebook.

С 18 июля дорожники начинают ремонтировать левый проезд.

"Работы на участке дороги между Киевом и Борисполем начались в июне. В рекордные сроки, а именно за три недели, завершено правый проезд, который вот-вот уже будет открыт для водителей", - рассказал заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

Полное завершение ремонта данного 17-километрового участка трассы М-03 Киев — Харьков планируется на конец августа – таким образом, она станет одним из объектов "Большого строительства", которые будут введены в эксплуатацию к 30-й годовщине Независимости.

Ремонт Киев-Борисполь происходит впервые за 17 лет. Сейчас на объекте работают 164 единицы техники и более 150 работников.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, участок генерирует один из наибольших показателей трафика в стране — около 85 тыс. автомобилей в сутки.

"Для нас критически важно поддерживать ее в хорошем состоянии — и мы на том этапе, когда эксплуатационного содержания уже не достаточно. После проведения ремонта дорожное покрытие будет служить минимум 10 лет", - отметил руководитель Мининфраструктуры.

Также для контроля за перегрузкой в рамках проекта здесь будет установлена площадка взвешивания в движении.

"Подчеркиваю — международный аэропорт "Борисполь" и путь от него до столицы — это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы эти объекты были образцовыми", - добавил Кубраков.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что ко Дню Независимости планируется открыть самую длинную трассу Украины – М-30 Стрый-Изварино.

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Автор: Григорий Бондарь