Аэропорт Харьков вечером 23 февраля временно закрыли на несколько часов.

Аэропорт Харьков вечером 23 февраля временно закрыли на несколько часов, аналогичная ситуация с аэропортом Днепр.

Об этом сообщает издание avianews.

Аэропорт Харьков вечером 23 февраля временно закрыли на несколько часов, говорится в сообщении для летного состава NOTAM №A0572/22. Аналогичное предписание в NOTAM №A0573/22 появилось для аэропорта Днепр.

Единственная взлетно-посадочная полоса Харькова 07/25 не принимает рейсы с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по киевскому времени. Сообщение о закрытии опубликовано в 20:30.

На табло аэропорта Харьков указано, что отменен прилет рейса Windrose ("Роза Ветров") 7W145 из Киева. Прилет рейса Azur Air Ukraine QU 5332 из Шарм-эль-Шейха перенесен с 00:55 24 февраля на 11:00 24 февраля. На вылет также отменен обратный рейс на Киев и перенесен вылет рейса в Шарм-эль-Шейх.

Аэродром Днепра закрыт с 00:00 до 07:00 24 февраля.

В NOTAM ничего не указано о причинах временного закрытия аэропортов.

Ранее издание Newsweek со ссылкой на представителей американской разведки сообщило, что администрация Джо Байдена сообщила Владимиру Зеленскому о подготовке Россией полномасштабного вторжения в ближайшие 48 часов.