Паровоз был получен в рамках репарации после Второй мировой войны.

На Киевской детской железной дороге после ремонта начал курсировать настоящий паровоз, построенный в 1951 году на заводе в городе Бабельсберг (Германия).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что этот паровоз был получен в рамках репарации после Второй мировой войны.

"Сейчас это единственный паровоз, который эксплуатируется на сети детских железных дорог. Этот паровоз имеет историческое и символическое значение. Именно он в 1953 году открывал движение поездов по малой столичной магистрали", - отметили в пресс-службе.

В конце 90-х годов прошлого века паровоз был выведен из эксплуатации на детской железной дороге и задействован в ретропоездках "узкоколейками" в Украине. В 2005 году легендарный локомотив вернули на детскую железную дорогу, и он снова начал перевозить гостей магистрали.

В 2021 году локомотив был отправлен на ремонт в локомотивное депо "Сновск" в Черниговской области. Даже во время оккупации области железнодорожники продолжали выполнять капитальный ремонт паровоза, и теперь он катает гостей детской железной дороги.

Как сообщал УНИАН, в столичном Сырецком парке 4 июня возобновила работу детская железная дорога. Был открыт 69-й сезон движения поездов, пассажирских перевозок и учебно-производственной практики.

Также в парке можно посетить Музей истории Юго-Западной железной дороги и выставки узкоколейной железнодорожной ретро-техники.

По информации Киевской детской железной дороги, в июне, июле и августе поезда будут курсировать ежедневно с четверга по воскресенье, а в сентябре и октябре – в выходные дни.

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