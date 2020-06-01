"Минирование" моста Метро: столичная подземка возобновила полноценную работу

Открылись все станции "красной" ветки, которые некоторое время закрывали из-за проведения спецоперации.

Столичная подземка возобновила работу станций, которые были закрыты из-за инцидента на мосту Метро. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Все станции метрополитена работают в обычном режиме!", - говорится в сообщении.

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Таким образом, для пассажиров открыли станции "красной" ветки: "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк" и "Левобережная".

Как сообщал УНИАН, сегодня столичный мост Метро был перекрыт из-за сообщения о минировании. По данным полиции, на линию "102" в 13:41 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост. В столице была введена специальная полицейская операция.

Впоследствии правоохранители задержали злоумышленника.

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