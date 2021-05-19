19 мая 2021 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал назначить главу "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Об этом информируется на странице комитета в Facebook.

Там сообщают, что 19 мая 2021 года состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

В мероприятии приняли участие народные депутаты Украины, руководство и представители Министерства инфраструктуры Украины, руководство и представители "Укравтодора".

"Члены комитета в ходе заседания поддержали представление премьер-министра Украины о назначении Кубракова А. Н. на должность министра инфраструктуры Украины и рекомендовали Верховной Раде Украины в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить Кубракова Александра Николаевича на должность министра инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении.

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18 мая Верховная Рада уволила министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия, а также министра здравоохранения Максима Степанова.

Накануне фракция «СН» поддержала кандидатуру председателя «Укравтодора» Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, кандидатуру Алексея Любченко, нынешнего председателя Государственной налоговой службы, - на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также кандидатуру главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко - на должность главы Минздрава. Планируется, что голосование за новых министров состоится на очередном заседании парламента 20 мая.

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Автор: Олег Давыгора