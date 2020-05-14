В Киеве не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте - мэр

Кличко призвал киевлян пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться на работу и с работы, а также – по неотложным делам.

Власти Киева не будут повышать тарифы на проезд в общественном транспорте.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

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«Мы не рассматриваем вопрос поднятия тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов возобновить полноценную работу транспорта. Но, опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации», - сказал Кличко.

Он призвал киевлян пользоваться общественным транспортом только, чтобы добраться на работу и с работы, а также - по неотложным делам.

«Мы все еще не застрахованы от инфекционного взрыва. Подчеркну, что предприятие «Киевпастранс» продолжает дезинфекцию подвижного состава. Делает это три раза в сутки. И будет делать дальше», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, с 23 марта общественный транспорт столицы перевозит по спецбилетам исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны.

С 1 апреля в общественном транспорте Киева действуют новые виды проездных билетов: Kyiv Smart Card, разовый QR-билет, Карточка киевлянина, а также ученические и студенческие е-билеты.

Внедрение электронного билета обошлось Киеву почти в 504 млн грн.