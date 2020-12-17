Мэр столицы уверяет, что город делает все, чтобы в конце следующего года открыть две новые станции метро на Виноградарь.

Киевский метрополитен в этом году перевез на 40% меньше пассажиров по сравнению с предыдущим годом.

Читайте такжеВ Киеве после многочасового перерыва возобновили работу две центральных станции метроКак передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Киевский городской голова Виталий Кличко во время отчета об итогах работы городской власти в 2020 году.

«Услугами столичного метрополитена воспользовались в этом году более 250 млн пассажиров. Это на 40% меньше, чем в прошлом году. Мы понимаем, что два месяца у нас был жесткий локдаун. И впервые за 60 лет существования Киевского метрополитена он не работал», - прокомментировал мэр.

Он отметил, что это время метрополитен использовал для ремонта вагонов и обустройства станций удобными системами доступа для людей с инвалидностью.

Кличко напомнил также, что в этом году 51 станцию метро покрыли скоростным интернетом. И к концу года последнюю станцию - «Теремки» - также обеспечат 4G.

«Мы делаем все, чтобы в конце следующего года открыть 2 новых станции - «Мостицкая» и «Проспект Правды» - в направлении Виноградаря», - заявил Кличко.

Мэр отметил, что город продолжает внедрять систему единого электронного билета в городском общественном транспорте.

«Есть, конечно, некоторые сложности, которые мы исправляем в процессе работы. Но в Киеве уже установили 600 автоматов для пополнения смарт-карт, реализовали уже более 730 тысяч карточек. Ежедневно электронным билетом в общественном транспорте пользуются более 1 млн пассажиров», - сообщил он.

О работе наземного пассажирского транспорта мэр сообщил, что осенью этого года Киев получил более 160 из 200 новых современных автобусов МАЗ, следующая партия должна поступить в ближайшее время.

«Также до конца декабря мы получим 15 новых троллейбусов, которые закупил город. За последние несколько лет столица всего закупила 139 новых троллейбусов, 67 современных трамваев и 307 новых автобусов», - отметил Кличко.

Киевский метрополитен

20 ноября 2018 года «Киевский метрополитен» заключил договор о строительстве метро на Виноградарь с победителем тендера, проведенного в системе Prozorro, ОАО «Киевметрострой». Согласно тендерной документации, объявлена ожидаемая стоимость работ - 5 млрд 993 млн грн.

Согласно технико-экономическому обоснованию, утверждено строительство четырех станций на новом участке линии метро на Виноградарь - две из них в первой очереди строительства и по одной станции - во второй и третьей очереди (станции «Маршала Гречко» и «Виноградарь»).

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Автор: Инна Андалицкая